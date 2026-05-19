Nevoeiro muda paisagem de Rio Preto e atrasa voos

O nevoeiro formado na manhã desta terça-feira, 19, em Rio Preto e cidades vizinhas transformou a paisagem, exigiu mais atenção dos motoristas nas rodovias e provocou atraso de voos no aeroporto de Rio Preto.

Dados do Metar (Relatório Meteorológico do Aeródromo) apontavam visibilidade horizontal de apenas 1 km da pista de pouso e decolagem, o que impacta nas condições de segurança.

Um voo da Latam com destino a Guarulhos previsto para 5h saiu às 8h55.

Outro voo da Azul, com destino a Campinas, que deveria decolar 5h40 partiu às 8h57. Um voo da TAM, procedente de Congonhas, deveria pousar às 8h10 e chegou às 8h50. As informações são do site Flight Radar.

Um voo da Gol com destino a Congonhas deveria sair às 8h15, mas ainda não decolou.

De acordo com a meteorologista Rita de Cássia César Moreira de Cerqueira, do Ipmet, a passagem de uma frente fria pelo oceano Atlântico, altura do estado de São Paulo, mantém a condição de instabilidade. "Como consequência, continua a previsão de muita nebulosidade e ocorrências de chuvas para o estado. Temperaturas amenas no decorrer do dia".

Na quarta-feira, 20, a frente fria afasta-se do estado, porém, a formação de áreas de instabilidade no interior do continente favorecem a ocorrência de chuvas isoladas em algumas regiões do estado de São Paulo, com maior intensidade prevista para o norte paulista. As temperaturas permanecem estáveis.

O site Clima Tempo indica que os próximos sete dias serão nebulosidade, chuvas passageiras e temperatura amena em Rio Preto. O sol volta a aparecer com mais intensidade na quarta-feira da próxima semana, dia 27.

Em dias de nevoeiro, a orientação da Polícia Rodoviária é que os motoristas reduzam a velocidade gradualmente, acenda os faróis baixos, e aumente a distância de segurança para o veículo da frente. Se a visibilidade for nula, estacione em um local seguro, como um posto de combustível e evite acostamentos.

(Colaboraram Salomão Boaventura e Lucas Israel)