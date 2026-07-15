Em nota sobre reportagem publicada na edição de terça-feira pelo Diário, a Secretaria de Educação de Rio Preto afirmou que a compra de uniformes de inverno para os alunos da rede pública não foi cancelada. Ao mesmo tempo, porém, a nota confirma a notícia do Diário de que os alunos não vão receber uniforme: o governo diz que não adquiriu os uniformes ao informar que, durante audiência realizada na Câmara Municipal, a secretária Rosicler Quartieri afirmou "expressamente que 'não pedimos uniforme de inverno e não virão', justamente porque as peças não haviam sido solicitadas à empresa fornecedora."

Segundo a Prefeitura, em agosto de 2025, foi realizada uma ata de registro de preços contemplando todas as peças que compõem o uniforme escolar, incluindo camiseta, regata, bermuda, calça e blusa de frio. No entanto, na execução da ata, foram empenhadas apenas as cinco peças que compõem o kit básico entregue aos estudantes.

Posteriormente, diante do atraso da empresa contratada no cumprimento do cronograma, a secretaria concluiu que eventual solicitação das peças de inverno não atenderia à sua finalidade, uma vez que não haveria tempo hábil para que os estudantes recebessem esses itens durante o inverno.