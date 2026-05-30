Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal

Na fila da incerteza, pacientes sofrem à espera por exames

Com 73 mil procedimentos pendentes na rede pública, moradores de Rio Preto relatam demora de até 1 ano para obter diagnósticos e tratamentos; enquanto isso, contrato de R$ 11 milhões firmado pela Prefeitura para reduzir a fila foi suspenso por suspeitas de irregularidades

por Marco Antonio dos Santos
Publicado há 3 horasAtualizado há 3 horas
Fonte preferida no Google
Jessica Beatto: “É complicado conviver com um refluxo no estômago que me dificulta até dormir. Pode ser simples ou pode ser grave" (Edvaldo Santos 29/5/2026)
Galeria
Jessica Beatto: “É complicado conviver com um refluxo no estômago que me dificulta até dormir. Pode ser simples ou pode ser grave" (Edvaldo Santos 29/5/2026)
Ouvir matéria
A espera por um exame médico se transformou em rotina para milhares de moradores de Rio Preto. Enquanto convivem com dores, sintomas persistentes e a angústia de não saber a gravidade de seus problemas de saúde, pacientes relatam meses — e, em muitos casos, mais de um ano — aguardando por procedimentos que podem definir diagnósticos, indicar tratam

Conteúdo exclusivo para assinantes

Desbloqueie essa matéria e tenha acesso ilimitado a conteúdos exclusivos a partir de R$ 12,90/mês!