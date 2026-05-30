Na fila da incerteza, pacientes sofrem à espera por exames
Com 73 mil procedimentos pendentes na rede pública, moradores de Rio Preto relatam demora de até 1 ano para obter diagnósticos e tratamentos; enquanto isso, contrato de R$ 11 milhões firmado pela Prefeitura para reduzir a fila foi suspenso por suspeitas de irregularidades
por Marco Antonio dos Santos
Publicado há 3 horasAtualizado há 3 horas
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