Mutirão da Apeti quer ampliar cadastro de doadores de medula óssea em Rio Preto

A Apeti promove, nesta quarta-feira, 27, um mutirão para cadastro de novos doadores de medula óssea. A ação será realizada das 9h às 13h, no CCC do Parque Tecnológico, com apoio do Hemocentro de Rio Preto e do próprio Parque.

O objetivo é ampliar o número de pessoas cadastradas no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome), considerado fundamental para aumentar as chances de pacientes que dependem de transplante.

Podem participar pessoas entre 18 e 35 anos, em bom estado de saúde. Para realizar o cadastro, basta apresentar documento original com foto, como RG ou CNH.

Segundo o Ministério da Saúde, a chance de encontrar um doador compatível fora da família pode chegar a uma em 100 mil, o que torna o aumento do número de cadastrados essencial para pacientes em tratamento contra leucemias, linfomas e outras doenças do sangue.

Para Ligya Aliberti, diretora social da Apeti, o mutirão busca mobilizar a população para uma ação simples, mas que pode ter impacto direto na vida de outra pessoa. “Muita gente ainda não entende que um simples cadastro pode representar uma chance real de vida para alguém que está aguardando um transplante. É uma atitude rápida, mas que pode fazer diferença para famílias inteiras”, afirma.

A iniciativa integra ações sociais apoiadas pela Apeti e reforça o uso da mobilização comunitária e da tecnologia para ampliar campanhas de saúde pública e conscientização. Para o sucesso da iniciativa, a Apeti tem feito palestras de sensibilização nas empresas associadas, com o objetivo de esclarecer dúvidas comuns em relação a esse tipo de transplante e engajar os colaboradores a se tornarem doadores voluntários.

Os interessados em comparecer ao mutirão devem fazer um pré-cadastro pelo site https://www.apeti.org.br/mutirao