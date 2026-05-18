Museu Ferroviário de Rio Preto celebra a Semana Nacional dos Museus nesta quarta-feira
Evento vai contar com roda de conversa com especialistas da área tratando sobre preservação de memória na cidade
Em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, celebrado no dia 18 de maio, o Museu Ferroviário de Rio Preto vai participar da 24ª edição da Semana Nacional dos Museus. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o evento será celebrado entre os dias 18 e 24 de maio, movimentando diversas instituições culturais. Em Rio Preto as atividades serão no dia 20, quarta-feira, das 10h às 12h no Espaço de Uso Múltiplo “Novos Rumos” com entrada gratuita.
“Museus que se conectam: memória, território e diálogo nos museus de São José do Rio Preto” será o tema da roda de conversa e terá participação de diversos especialistas da área, como a coordenadora de museus da Secretaria Municipal de Cultura, Thaís de Freitas; da museóloga do Museu Ferroviário, Ana Carolina Nogueira de Oliveira da Silva de Carvalho; e de Luís Alberto Freire dos Santos Filho, museólogo da Coordenadoria de Museus da Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas.
O objetivo da atividade é refletir sobre o papel dos museus e sobre como eles contribuem para o desenvolvimento sociocultural da população da cidade.
Na 24ª edição, a Semana Nacional dos Museus tem o tema “Museus: Unindo um Mundo Dividido”, refletindo sobre o papel dos museus em um mundo marcado pela desigualdade, conflitos, intolerância e polarizações, as instituições têm o dever e papel ético de garantir de direitos, qualificar o debate público e construir horizontes mais democráticos.
A atividade integra a programação de inauguração do Espaço de Uso Múltiplo “Novos Rumos”, viabilizado com patrocínio do Instituto Rumo, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Ministério da Cultura.