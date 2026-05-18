Museu Ferroviário de Rio Preto celebra a Semana Nacional dos Museus nesta quarta-feira

Em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, celebrado no dia 18 de maio, o Museu Ferroviário de Rio Preto vai participar da 24ª edição da Semana Nacional dos Museus. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o evento será celebrado entre os dias 18 e 24 de maio, movimentando diversas instituições culturais. Em Rio Preto as atividades serão no dia 20, quarta-feira, das 10h às 12h no Espaço de Uso Múltiplo “Novos Rumos” com entrada gratuita.

“Museus que se conectam: memória, território e diálogo nos museus de São José do Rio Preto” será o tema da roda de conversa e terá participação de diversos especialistas da área, como a coordenadora de museus da Secretaria Municipal de Cultura, Thaís de Freitas; da museóloga do Museu Ferroviário, Ana Carolina Nogueira de Oliveira da Silva de Carvalho; e de Luís Alberto Freire dos Santos Filho, museólogo da Coordenadoria de Museus da Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

O objetivo da atividade é refletir sobre o papel dos museus e sobre como eles contribuem para o desenvolvimento sociocultural da população da cidade.

Na 24ª edição, a Semana Nacional dos Museus tem o tema “Museus: Unindo um Mundo Dividido”, refletindo sobre o papel dos museus em um mundo marcado pela desigualdade, conflitos, intolerância e polarizações, as instituições têm o dever e papel ético de garantir de direitos, qualificar o debate público e construir horizontes mais democráticos.

A atividade integra a programação de inauguração do Espaço de Uso Múltiplo “Novos Rumos”, viabilizado com patrocínio do Instituto Rumo, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Ministério da Cultura.



