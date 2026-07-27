Enfermeira perde R$ 26 mil em golpes em Rio Preto

Uma enfermeira de 28 anos de Rio Preto registrou um boletim de ocorrência por estelionato após ter sofrido um prejuízo de aproximadamente R$ 26 mil em um golpe.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que conheceu a autora no fim de junho, em grupos de WhatsApp compostos por mulheres. Segundo o relato, a investigada afirmou que o tio estaria no Paraguai e se ofereceu para intermediar a compra de diversos produtos.

A vítima contou que realizou pedidos de mercadorias, entre elas relógios e cremes, efetuando os pagamentos correspondentes. No entanto, os produtos nunca foram entregues. Ainda conforme o registro policial, a suspeita alegava repetidamente que as encomendas chegariam em datas próximas, adiando constantemente a entrega.

O boletim também aponta que, durante esse período, a autora teria passado a relatar problemas pessoais e familiares, afirmando que a irmã estaria internada em estado grave e correndo risco de morte. A vítima disse que, sensibilizada com a situação, realizou empréstimos e repassou valores para ajudar a suspeita a quitar supostas dívidas com terceiros.

Segundo o registro, foram feitos dois empréstimos, um de aproximadamente R$ 8 mil e outro de quase R$ 2 mil. Somados aos pagamentos realizados via Pix, cartão de crédito e demais transferências, o prejuízo total chegou a cerca de R$ 26 mil.

Posteriormente, a vítima entrou em contato com familiares da suspeita e foi informada de que ela teria o costume de solicitar dinheiro emprestado a diversas pessoas, prometendo devolver os valores, além de realizar apostas em jogos virtuais. Ainda conforme os familiares, a história sobre a suposta internação da irmã seria falsa, já que ela estaria em boas condições de saúde e vivendo normalmente com a família.

O caso foi registrado como estelionato e deverá ser investigado pelo 7º Distrito Policial de Rio Preto. Até o momento, não há informação sobre prisão relacionada ao caso.