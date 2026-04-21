Mulher perde R$ 36 mil em golpe do falso gerente bancário em Rio Preto

Uma mulher de 56 anos foi vítima de estelionato e perdeu cerca de R$ 36 mil após cair no golpe do falso gerente de banco, na manhã de segunda-feira, 20, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação de um homem que se apresentou como funcionário de uma agência bancária e afirmou que um terceiro estaria tentando realizar operações suspeitas em sua conta, como empréstimos e compras online.

Na sequência, o contato passou a ser feito por aplicativo de mensagens. Durante a conversa, o golpista se passou por gerente e orientou a vítima a realizar transferências via PIX sob o pretexto de proteger os valores.

Acreditando se tratar de um procedimento de segurança, a mulher fez diversas transferências que somaram aproximadamente R$ 36 mil.

Após perceber o golpe, ela procurou a polícia e entrou em contato com o banco para tentar reverter o prejuízo.

O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil.