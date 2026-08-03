TRÂNSITO
Mulher morre e motoristas ficam gravemente feridos em acidente na BR-153 em Onda Verde
Passageira morreu após colisão frontal entre dois carros na tarde deste domingo
por Redação
Publicado em 03/08/2026 às 08:24Atualizado em 03/08/2026 às 08:24
Uma mulher morreu e dois homens ficaram gravemente feridos em uma colisão frontal na BR-153, em Onda Verde, na tarde deste domingo, 2.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Honda City seguia no sentido Onda Verde-Rio Preto e um Renault Sandero trafegava no sentido oposto. Por motivos ainda não esclarecidos, os veículos bateram de frente no km 43 da rodovia.
No Sandero, o motorista teve lesões graves e a passageira morreu no local. No Honda City, o motorista também teve lesões graves.
Não foi informado o local para onde as vítimas foram levadas.