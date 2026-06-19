Mulher fica em estado grave após ser atropelada no Higienópolis, em Rio Preto

Uma mulher ficou em estado grave após ser atropelada na manhã de quinta-feira, 18, no bairro Higienópolis, em Rio Preto. O acidente aconteceu por volta das 7h30, no cruzamento das ruas Sara Jabur e Abrão Tomé.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no asfalto, com sangramento intenso na cabeça e sinais de desorientação, o que impediu a coleta de informações no local.

O veículo envolvido é um Ford Fiesta prata, conduzido por um homem apontado como responsável pelo atropelamento. De acordo com os policiais, o motorista retirou o carro da posição original após o impacto, antes da chegada da viatura, o que pode ter prejudicado a perícia.

Em relato à polícia, o condutor afirmou que estava com o vidro do carro embaçado e, por isso, não viu a pedestre ao atravessar o cruzamento. Ele também disse que a vítima atravessava fora da faixa. Com a força do impacto, a mulher foi arremessada para o outro lado da via.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital de Base, onde foi constatado afundamento craniano e lesões na face. O estado de saúde é considerado grave, porém estável.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e encaminhado para investigação.