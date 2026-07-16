Mulher é presa por tráfico de drogas em Rio Preto

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite de quarta-feira, 15, no bairro Vila Ramos, em Rio Preto. Uma adolescente também foi conduzida à Central de Flagrantes, mas acabou liberada ao responsável legal.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento em um ponto conhecido pela venda de entorpecentes quando flagrou duas mulheres em frente a uma residência entregando objetos a um motociclista. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem fugiu e as suspeitas tentaram entrar no imóvel, sendo abordadas.

Durante a ação, uma das mulheres admitiu a prática de tráfico e indicou onde estavam as drogas e o dinheiro. No local, os policiais apreenderam porções de cocaína e crack, além de R$ 242 em dinheiro e aparelhos celulares.

Uma terceira mulher chegou durante a ocorrência e tentou impedir a condução da adolescente, reagindo contra os policiais. Houve necessidade de uso moderado da força para contê-la. Ela foi levada para atendimento médico e, posteriormente, apresentada na delegacia. O caso foi registrado como resistência e lesão corporal.

A adolescente não possuía antecedentes e foi liberada mediante compromisso de comparecimento ao Ministério Público.

Já a mulher que assumiu a posse dos entorpecentes permaneceu presa por tráfico de drogas e foi encaminhada à carceragem.

O caso será investigado pela Polícia Civil.