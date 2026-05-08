Mulher é presa por atropelar ex-namorada do marido em Urupês

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante na tarde de quinta-feira, 7, em Urupês por tentativa de homicídio contra a ex-namorada do marido.

De acordo com as autoridades, a suspeita avançou em alta velocidade com seu carro para cima da moto da vítima, uma mulher de 40 anos.

Segundo o que foi apurado, a suspeita descobriu que seu marido estava em companhia da mulher e foi até a estrada de terra em que estavam. Ela jogou o seu carro contra a moto ocupada pela vítima. De acordo com a vítima, ela foi arrastada, perdeu a consciência e foi socorrida por testemunhas que estavam no local.

Em depoimento à Polícia Civil, ela contou ter sido alvo de xingamentos e ameaças minutos antes do crime ocorrer, e que após o atropelamento a suspeita retomou os xingamentos e precisou ser contida.

A suspeita negou ter praticado o crime de forma intencional, e afirmou ter perdido o controle do carro.