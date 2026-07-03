Mulher é presa em flagrante na posse de dez veículos furtados em Rio Preto

Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante no final da tarde de quinta-feira, 2, pela Polícia Militar, por suspeita de envolvimento em um esquema de receptação de veículos. O imóvel dela, no bairro Solidariedade, em Rio Preto.

A ocorrência começou durante patrulhamento, quando policiais do 9ª Batalhão de Ações Especiais de Polícia Militar (Baep) identificaram um VW Gol estacionado em frente a uma residência. Após consulta no banco de dados da Secretaria Estadual de Segurança, foi constatado que o veículo era produto de furto. Durante a abordagem, os PMs visualizaram, pelo portão, outro automóvel com a mesma placa, o que motivou a entrada no imóvel.

No local, foram encontrados outros veículos, totalizando dez, entre carros, caminhonetes e uma motocicleta, sendo cinco Gols, duas S10, um Uno, um Corsa e uma moto BMW. A identificação foi feita por meio da verificação de sinais como chassis e gravações nos vidros. Em um dos casos, de uma caminhonete, os sinais identificadores estavam apagados, o que impediu a confirmação imediata da origem. Também foram apreendidos um motor e R$ 340 em dinheiro.

A moradora informou que os veículos seriam de responsabilidade do companheiro, que não estava no local e, segundo ela, atua como mecânico e comerciante de peças.

A mulher foi presa em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ela foi encaminhada à delegacia especializada e permanece à disposição da Justiça. O caso segue em investigação.