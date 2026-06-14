Mulher é presa após pedir para entrar com droga no CDP de Rio Preto em troca de dinheiro

Uma mulher de 38 anos foi presa neste sábado, 13, após tentar entrar no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Rio Preto com 90 gramas de maconha.

A droga, escondida no bojo do sutiã, foi detecatada por aparelho de scanner corporal.

Levada para a Central de Flagrantes, a mulher afirmou que, em razão de dificuldades financeiras com os filhos, perguntou entre as visitantes quem pagava dinheiro para entrar com drogas na unidade, sendo apresentada a uma traficante a qual se referiram como "cunhada".

Segundo ela, a proposta é de que receberia R$ 2 mil caso a entrega fosse efetivada a um detento, o que não aconteceu.

Por se tratar de quantidade superior a 40 gramas, ficou configurado o tráfico de drogas, com o agravante de ter sido praticado em estabelecimento prisional, motivo pelo qual a mulher permaneceu presa.