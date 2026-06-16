Mulher é morta durante sequestro em Catanduva
Corpo dela foi encontrado no porta-malas; dois criminosos foram presos
Uma mulher de 29 anos foi morta na noite desta segunda-feira, 15, em Catanduva, durante uma ocorrência de extorsão mediante sequestro, praticada por três criminosos. Dois deles, de 34 e 51 anos, já foram presos.
Segundo informações da Polícia Militar, a corporação tomou conhecimento de que a vítima, Luana Cristina Boldrim, tinha sido levada em seu próprio veículo e os bandidos estariam realizando transferências bancárias.
Com base nas informações obtidas sobre a presença de um dos suspeitos na casa da vítima horas antes, as equipes policiais iniciaram patrulhamento que resultaram na identificação, localização e prisão de dois dos supostos envolvidos, bem como na identificação do terceiro suspeito.
Durante as buscas pela vítima, os policiais encontraram o carro dela, um Fox, abandonado em uma área rural. A mulher estava no porta-malas do automóvel, com as mãos e os pés amarrados e um saco plástico sobre a cabeça.
Foi acionado o socorro imediatamente, porém a equipe médica constatou o óbito da mulher no local.
Segundo relato do homem de 34 anos, o fato estaria relacionado a uma dívida envolvendo produtos farmacêuticos que a vítima comercializava, alegando que ela não efetuava o repasse dos valores, motivo pelo qual teria decidido ir até a residência da vítima com o intuito de "dar um susto” e reaver valores.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Catanduva, onde os dois homens permaneceram presos por homicídio duplamente qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.