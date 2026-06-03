Mulher é internada em estado grave após ser espancada pela filha, em Rio Preto

A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar a denúncia de que uma mulher de 52 anos teria sido espancada pela própria filha, de 24 anos, que estaria acompanhada de um grupo de aproximadamente cinco pessoas em situação de rua. A jovem seria dependente química, segundo o irmão.

O caso aconteceu por volta das 18h na Estância Bela Vista, em Rio Preto, e foi denunciado à Polícia Civil pelo filho mais velho da vítima.

Ele contou que a irmã esteve no imóvel para buscar o filho, que a reportagem apurou ter 6 anos.

Por motivo ainda não esclarecido, houve uma confusão e a mulher foi agredida pelo grupo, "que a deixou nua e convulsionando", segundo trecho do boletim de ocorrência.

Vizinhos acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com a chegada das equipes, foi constatado que o imóvel estava revirado e diversos pertences foram levados.

A princípio, a vítima foi internada em estado grave na Unidade de Pronto Atendimento do bairro Santo Antônio. O Diário checou com a Santa Casa e o Hospital de Base, mas a mulher não deu entrada.

Outro lado

Após publicação da reportagem, a filha apontada como agressora entrou em contato com o Diário para apresentar sua versão dos fatos. Ela negou ser usuária de drogas e estar em situação de rua.

"Tenho conflito com a minha mãe há muito tempo e fui à casa dela somente para pegar um documento pessoal. Ela não me deixou entrar e pulei a janela. Eu estava com o meu esposo e minha sogra", disse.

A jovem conta ainda que não agrediu a mãe - apenas se defendeu, mas que logo foi levada para fora da casa pela sogra.

Sobre a suposta convulsão, ela disse que a mãe é obesa e tem várias comorbidades. A situação de estresse pode ter desencadeado uma crise.

"Vizinhos pediram para eu levar meu filho comigo, porque minha mãe estava judiando dele. Vou na delegacia apresentar minha versão, porque não aconteceu da forma como meu irmão relatou", disse.

Conflitos familiares

O Diário apurou que, em 2020, a mulher registrou boletim de ocorrência para denunciar ter encontrado uma porção de maconha dentro da fronha do travesseiro do neto, possivelmente escondida pela filha.

O processo, no entanto, prescreveu sem que a jovem - à época com 18 anos, fosse localizada para prestar depoimento.