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IMPRUDÊNCIA

Mulher é internada após cair de moto durante perseguição policial

Ela estava na garupa, sem capacete; piloto fugiu a pé

por Joseane Teixeira
Publicado em 28/06/2026 às 09:01Atualizado em 28/06/2026 às 09:07
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Viatura da Polícia Militar (Joseane Teixeira (arquivo))
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Viatura da Polícia Militar (Joseane Teixeira (arquivo))
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Uma mulher de 37 anos foi internada após sofrer uma queda de moto durante perseguição policial na noite deste sábado, 27, em Rio Preto. A vítima estava na garupa e não utilizava capacete.

Segundo informações da PM, uma equipe realizava patrulhamento preventivo quando decidiu abordar um casal em uma Biz vermelha, que transitava na região do bairro Jockey Clube.

O piloto recebeu ordem de parada, mas ignorou, avançando o sinal vermelho e percorrendo vias públicas em alta velocidade.

Foi iniciada perseguição e, em determinado trecho do trajeto, o piloto teria perdido o controle da moto ao passar por um buraco. Ambos ocupantes caíram, mas o suspeito ainda conseguiu fugir a pé por uma área de mata.

Já a mulher, que sofreu ferimentos na cabeça, permaneceu caída no local e precisou ser internada.

A Biz não constava irregularidades, mas foi apreendida por falta de condutor habilitado.

A reportagem tenta informações sobre o estado de saúde da mulher.