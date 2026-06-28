Mulher é internada após cair de moto durante perseguição policial

Uma mulher de 37 anos foi internada após sofrer uma queda de moto durante perseguição policial na noite deste sábado, 27, em Rio Preto. A vítima estava na garupa e não utilizava capacete.

Segundo informações da PM, uma equipe realizava patrulhamento preventivo quando decidiu abordar um casal em uma Biz vermelha, que transitava na região do bairro Jockey Clube.

O piloto recebeu ordem de parada, mas ignorou, avançando o sinal vermelho e percorrendo vias públicas em alta velocidade.

Foi iniciada perseguição e, em determinado trecho do trajeto, o piloto teria perdido o controle da moto ao passar por um buraco. Ambos ocupantes caíram, mas o suspeito ainda conseguiu fugir a pé por uma área de mata.

Já a mulher, que sofreu ferimentos na cabeça, permaneceu caída no local e precisou ser internada.

A Biz não constava irregularidades, mas foi apreendida por falta de condutor habilitado.

A reportagem tenta informações sobre o estado de saúde da mulher.