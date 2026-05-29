Mulher é feita refém e sofre importunação sexual em Rio Preto

Uma empresária de 30 anos foi mantida refém dentro de casa na tarde desta quinta, 28, no bairro Jardim Seixas, em Rio Preto. O autor, um homem de 43 anos, invadiu o imóvel armado com uma faca e fez ameaças de morte.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito era conhecido da empresária e já havia prestado serviços em uma clínica dela. Ele entrou na residência após pular o muro, ferindo o braço na concertina.

Dentro do imóvel, o homem rendeu a vítima com a faca e afirmou que iria matá-la. Durante a ação, ele tentou beijá-la à força, caracterizando importunação sexual.

Segundo o registro policial, empresária conseguiu manter a calma, iniciou uma conversa e convenceu o agressor a colocar a faca sobre a mesa. Em seguida, entregou R$ 500 para que ele deixasse o local. Para garantir a saída, chegou a solicitar um carro por aplicativo ao suspeito.

Após a fuga, a vítima acionou a Polícia Militar por meio de uma amiga. Ela não sofreu ferimentos.

Ainda conforme o registro policial, a empresária apresentou imagens do suspeito e da faca utilizadas na ação. O caso foi registrado como roubo qualificado e importunação sexual e será investigado pela Polícia Civil.