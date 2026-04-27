Mulher é enganada em golpe do falso juiz e perde R$ 43 mil em Rio Preto

Uma mulher de 42 anos foi vítima de um golpe e perdeu aproximadamente R$ 43 mil por conta de uma ligação de um falso juiz no último sábado, 25, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na manhã de domingo, 26, a vítima recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como um juiz e entrou em contato devido a uma ação judicial vencida pela vítima.

O golpista a orientou a fazer diversas operações bancárias para que supostamente o valor da causa pudesse ser liberado. Com isso, foram realizados saques indevidos de cerca de R$ 23 mil além de um empréstimo no valor de R$ 20 mil, totalizado um prejuízo de cerca de R$ 43 mil.

O crime foi registrado na Central de Flagrantes como estelionato.