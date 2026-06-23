Mulher é enganada e perde R$ 17 mil em golpe do falso advogado em Rio Preto

Uma mulher de 48 anos foi vítima de um golpe e perdeu cerca de R$ 17 mil em dívidas de cartão de crédito nesta segunda-feira, 22.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da vítima passou a receber mensagens de supostos representantes de um escritório de advocacia que possuía diversas informações pessoais da genitora, o que as levou a acreditar na veracidade do contato.

Os golpistas passaram para uma chamada de vídeo que foi conduzida pela vítima, devido às dificuldades de comunicação de sua mãe. Ela foi induzida pelos criminosos a fornecer diversos dados bancários e pessoais, enviando inclusive fotos de cartões de crédito de seu marido, confiando nas informações passadas pelos supostos advogados.

O marido da vítima foi informado do ocorrido e reconheceu se tratar de um golpe. Foi constatado um prejuízo de R$ 4,2 mil no cartão de crédito pessoal da vítima e mais R$ 13 mil no cartão de crédito do marido.