Jovem é encontrada morta em apartamento no Tarraf, em Rio Preto

A Polícia Civil de Rio Preto investiga a morte de uma jovem de 23 anos encontrada sem vida dentro de um apartamento no bairro Jardim Tarraf II, na tarde desta sexta-feira (15).

A Polícia Militar foi acionada, via Copom, para atender à ocorrência em um condomínio localizado na avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Quando os policiais chegaram ao apartamento, uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já estava no local. A médica responsável pelo atendimento constatou a morte da vítima, identificada como Alice Maria da Costa Resende Dias.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem foi encontrada em decúbito ventral, com sinais de sangramento e vômito. Ainda conforme o boletim, o corpo já apresentava rigidez cadavérica, indicando que a morte havia ocorrido horas antes.

A perícia técnica esteve no imóvel para realizar os trabalhos de levantamento do local e registro fotográfico. Após a conclusão da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

O caso foi registrado como morte suspeita — encontro de cadáver.