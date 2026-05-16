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NA WASHINGTON LUÍS

Mulher é encontrada morta dentro de ônibus interestadual em Rio Preto

Policiais militares do TOR Rodoviário foram acionados após a passageira ser localizada sem sinais vitais

por Tatiana Pires
Publicado há 15 horasAtualizado há 15 horas
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Uma idosa, de 66 anos, foi encontrada morta dentro de um ônibus interestadual da viação Roderotas, na manhã desta sexta-feira (15), em Rio Preto, na rodovia Washington Luís (SP 310), 436, km, na alça de acesso BR-153.

Policiais militares do TOR Rodoviário foram acionados após a passageira, identificada como Maria Lúcia de Faria, ser localizada sem sinais vitais, sentada na poltrona de número 25. Ela estava com bagagens de mão no momento em que foi encontrada.

A ocorrência foi registrada como morte suspeita e encontro de cadáver. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realização de exames necroscópico e toxicológico, que deverão apontar a causa da morte. A perícia do Instituto de Criminalística também esteve no local para os trabalhos técnicos e levantamento de informações.

Segundo o boletim de ocorrência, não havia testemunhas que pudessem esclarecer o que aconteceu durante a viagem.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado inicialmente como morte suspeita e seguirá sob investigação até a conclusão dos laudos periciais.