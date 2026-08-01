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CRIMINALIDADE

Mulher é detida após tentar furtar cosméticos em supermercado no Centro de Rio Preto

Suspeita foi flagrada por câmeras ao esconder produtos e pagar apenas parte das mercadorias

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 01/08/2026 às 10:17Atualizado em 01/08/2026 às 10:24
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Central de Flagrantes (Divulgação)
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Central de Flagrantes (Divulgação)
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Uma mulher de 22 anos foi detida na tarde de sexta-feira, 31, após tentar furtar produtos de um supermercado na rua General Glicério, no Centro de Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação foi identificada pelo sistema de monitoramento do estabelecimento. A suspeita entrou no local acompanhada de outra mulher e passou a esconder cosméticos em uma sacola.

Em seguida, ela se dirigiu ao caixa e pagou apenas parte dos itens, omitindo os demais produtos. A movimentação foi observada pelas câmeras, e funcionários acionaram a Polícia Militar.

A suspeita foi abordada ainda no interior do estabelecimento. Com ela, foram recuperados 13 itens de cosméticos, avaliados em R$ 404,37, que foram devolvidos ao comércio.

Em depoimento, a mulher admitiu ter escondido os produtos. A acompanhante foi ouvida e liberada, após a polícia entender que não houve participação na tentativa de furto.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e será apurado pela Polícia Civil, que deve analisar as imagens e ouvir testemunhas.