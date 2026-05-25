Mulher é assaltada em ponto de ônibus no Boa Vista, em Rio Preto

Uma mulher de 34 anos foi vítima de roubo na manhã de domingo, 24, enquanto aguardava em um ponto de ônibus na rua João Mesquita, no bairro Boa Vista, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi abordada por dois homens em uma motocicleta amarela. O passageiro desceu do veículo armado com uma faca e, sob ameaça, anunciou o assalto, enquanto o comparsa permaneceu na condução da moto.

Temendo pela própria segurança, a mulher entregou os pertences. Foram levados um celular Samsung Galaxy A36 branco, um cartão bancário e um passe de ônibus.

A vítima afirmou que não conseguiu anotar a placa da motocicleta. Os suspeitos usavam capacetes, o que dificultou a identificação.

Ainda segundo o registro, há câmeras de segurança nas proximidades que podem auxiliar na identificação dos criminosos. O caso foi registrado como roubo e encaminhado para investigação pela delegacia responsável pela área.