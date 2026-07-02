Mulher acusa advogado de estelionato após prejuízo de R$ 61 mil em Rio Preto

Uma analista de recursos humanos, de 51 anos, registrou boletim de ocorrência por estelionato após relatar ter sido vítima de um golpe que resultou em prejuízo de R$ 61,5 mil, em Rio Preto.

Segundo o registro policial, o suspeito, um advogado conhecido da vítima por encontros familiares esporádicos, entrou em contato em meados de junho alegando necessidade urgente de dinheiro para custear o tratamento oncológico de uma madrinha.

Sensibilizada, a mulher passou a realizar transferências via Pix. O suspeito mantinha contato frequente, enviando informações sobre o suposto estado de saúde da paciente e prometendo devolver o valor em até 40 dias. Para reforçar a versão, ele chegou a apresentar uma suposta aprovação de empréstimo bancário de R$ 80 mil.

Ao todo, a vítima fez sete transferências de contas próprias, vinculadas à Caixa Econômica Federal e ao Banco Itaú, totalizando R$ 61,5 mil.

A fraude foi descoberta quando o suspeito passou a exigir novos valores de forma agressiva. Desconfiada, a vítima procurou a ex-companheira dele, que informou não haver qualquer familiar em tratamento e relatou que outras pessoas também teriam sido enganadas.

De acordo com o boletim, ao ser confrontado, o homem admitiu ter mentido e prometeu resolver a situação, o que não ocorreu.

O caso foi registrado como estelionato e será investigado.