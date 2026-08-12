MP vai apurar segurança na Assis Chateaubriand após morte de adolescente

O Ministério Público determinou a abertura de procedimento para apurar as condições de segurança na travessia da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Rio Preto, após a morte da adolescente Débora Felício da Silva, de 15 anos, atropelada na noite de segunda-feira, 10.

A determinação considera informações divulgadas pela imprensa que apontam insegurança para pedestres na travessia da rodovia. O MP também pretende averiguar a regularidade do ponto de parada de ônibus existente nas proximidades do local do atropelamento.

“Considerando o contido nas matérias jornalísticas acima, que evidenciam insegurança na travessia da Rodovia SP 425, no Município de São José do Rio Preto, bem como a necessidade de averiguar a regularidade de local de parada de ônibus nas proximidades, distribua-se a um dos Promotores de Justiça da Habitação e Urbanismo (Segurança - Via Pública)”, diz a determinação.

O documento é assinado por Sérgio Clementino, secretário-executivo cível do Ministério Público.

Débora morreu após ser atingida por um Chevrolet Onix no quilômetro 182 da SP-425. Segundo o boletim de ocorrência, ela havia saído do trabalho, onde atuava como menor aprendiz, e atravessava a rodovia em direção a um ponto de ônibus quando foi atropelada. Ela seguiria para Guapiaçu.

Com a determinação, o caso será encaminhado a um dos promotores de Justiça da Habitação e Urbanismo, na área de Segurança em Via Pública, para análise e adoção das providências consideradas necessárias.