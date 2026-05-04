MP denuncia casal que atropelou segurança em supermercado de Rio Preto

O Ministério Público de Rio Preto denunciou o montador Bruno José Peres, de 42 anos, e a costureira Estelamari Lopes Borges, de 51 anos, por furto qualificado e roubo impróprio após o casal furtar mercadorias de um supermercado do bairro Solo Sagrado e Bruno atropelar um segurança que tentou detê-lo. A Justiça já aceitou a denúncia e os dois se tornaram réus em ação penal. Apenas Bruno está preso preventivamente.

O caso aconteceu no dia 11 de abril e teve grande repercussão após a divulgação de imagens que mostram o segurança Henrique Douvey Moure sendo atingido pelo motorista de um Meriva preto.

Segundo informações do processo, no dia anterior ao atropelamento, o casal esteve no estabelecimento, onde teria furtado aproximadamente 3 quilos de carne bovina. O crime só teria sido descoberto após a saída dos suspeitos, durante a verificação das câmeras de segurança.

No dia 11, a dupla retornou ao supermercado e foi reconhecida pelos vigilantes, que passaram a monitorá-los. O casal colocou no carrinho de compras produtos como carnes bovina e suína, filés de peixes, camarões cozidos, refrigerantes, cervejas, sabão de lavar roupas e chocolates. Somadas, as mercadorias totalizaram R$ 2.125,83.

Segundo o Ministério Público, Estelamari transferiu a chave do veículo para Bruno, que passou ao lado dos caixas do estabelecimento comercial sem pagar pelas mercadorias.

Após ser acionado por funcionários do setor de monitoramento, o vigilante Henrique tentou abordar os dois, mas eles fugiram em direções diferentes.

O funcionário perseguiu Bruno pelo estacionamento. O suspeito entrou em um carro e saiu em alta velocidade. Henrique se colocou à frente do veículo para forçar a parada do suspeito e foi atropelado.

A Polícia Militar foi acionada e localizou o Meriva na contramão de uma avenida no bairro Jardim Nunes. Detido, Bruno confessou o crime e indicou que as carnes furtadas no dia 10 estavam na geladeira da casa dele. Estelamari foi localizada no imóvel e o casal foi preso em flagrante. Em audiência de custódia, a Justiça concedeu liberdade provisória à mulher, que não registrava antecedentes criminais.

Em nota, a advogada de Estelamari, Melissa Curi, afirmou que a mulher é inocente. “Foi filmado que o corréu estava dirigindo o carro e, inclusive, estava sozinho”, afirmou. Bruno ainda não nomeou advogado no processo.

Henrique chegou a ficar internado no HB. Ele sofreu contusões e passou por cirurgia no ombro nesta segunda-feira.