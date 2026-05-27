Motoristas são socorridos após colisão frontal em rodovia da região de Rio Preto

Um acidente envolvendo um Volkswagen T-Cross e uma Toyota Hilux foi registrado no fim da tarde desta quarta-feira, 27, na rodovia vicinal que liga o distrito de Engenheiro Balduíno, em Monte Aprazível, a Tanabi.

Segundo as primeiras informações, a colisão foi frontal. O motorista da Hilux seguia no sentido Engenheiro Balduíno–Tanabi, quando a condutora do T-Cross, que vinha na direção oposta, teria passado mal ao volante, perdido o controle da direção e invadido a pista contrária.

Equipes de resgate da região foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para a Santa Casa de Tanabi.

De acordo com o hospital, os envolvidos receberam atendimento médico, passaram por avaliação e não correm risco de morte.

A motorista do T-Cross foi identificada como moradora de Monte Aprazível. Já a identidade e a cidade de origem do condutor da Hilux não foram informadas até o fechamento desta matéria.

O trânsito no trecho ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência e a retirada dos veículos, mas já foi liberado. As causas do acidente serão investigadas.