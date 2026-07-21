Motoristas enfrentam lentidão entre Mirassol e Rio Preto

Os motoristas que segue de Mirassol a Rio Preto enfrentam cerca de oito quilômetros de congestionamento na rodovia Washington Luís, na tarde desta terça-feira, 21. O problema é causado pela redução de duas para apenas uma faixa de pista, devido às obras de construção da terceira faixa.

Segundo o aplicativo Waze, o tráfego começa a travar na região do km 444 e segue com lentidão até o km 452.

Apesar do congestionamento não foram registrados acidentes até a conclusão deste texto.

Obras

Segundo a concessionária Ecovias, as obras de ampliação estão concentradas no perímetro urbano de Rio Preto. As equipes executam os serviços de fundação das estruturas para a construção de dois viadutos sobre o acesso ao Aeroporto Estadual Professor Eribelto Manoel Reino. Também dão continuidade às obras da via marginal entre os quilômetros 440+600m e 442, entre o Aeroporto e a avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. “Poderão ocorrer interdições pontuais no acostamento”, informou a Ecovias.