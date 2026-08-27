ESTELIONATO

Motorista perde R$ 7 mil após cair em golpe na compra de pneus em Rio Preto

Vítima negociava seis pneus anunciados nas redes sociais quando recebeu um link enviado pelo suposto vendedor; criminosos fizeram cobranças bancárias

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 27/08/2026 às 09:27Atualizado em 27/08/2026 às 10:10
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Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Um motorista de 64 anos perdeu R$ 7 mil após cair em um golpe durante a negociação para comprar pneus anunciados em uma rede social. O caso ocorreu na segunda-feira, 25, em Rio Preto, e foi registrado na Polícia Civil como estelionato.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima encontrou o anúncio e iniciou a negociação pelo WhatsApp. O interlocutor se apresentou como representante de uma empresa e ofereceu seis pneus pelo valor total de R$ 5.874. O pagamento seria realizado somente no momento da entrega.

Durante a negociação, o suposto vendedor afirmou que precisava finalizar o pedido e disponibilizar uma palavra-chave de segurança para o recebimento da mercadoria. Para isso, enviou um link eletrônico à vítima.

Após acessar o endereço, o motorista percebeu um comportamento anormal no celular e, posteriormente, identificou movimentações bancárias que não reconhecia.

De acordo com o registro policial, foram identificadas cobranças de R$ 2 mil e R$ 1.979, além de uma cobrança de R$ 5 mil. Outra movimentação, também de R$ 1.979, ainda estava em análise no momento do registro da ocorrência.

A vítima afirmou à polícia que não forneceu voluntariamente senha bancária nem autorizou as operações. Os diálogos apresentados aos policiais registram o anúncio, a oferta comercial, a solicitação de dados pessoais e de endereço e a orientação para que o motorista utilizasse um suposto aplicativo de transportadora.

A Polícia Civil determinou a preservação do extrato bancário, das conversas mantidas pelo WhatsApp e dos arquivos de áudio apresentados pela vítima. O caso foi encaminhado ao 4º Distrito Policial, que deverá prosseguir com as investigações para tentar identificar os responsáveis pelo golpe e os destinatários das transações bancárias.