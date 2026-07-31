Motorista perde controle de caminhão, passageiros são arremessados e um deles morre em José Bonifácio

Um homem morreu após um acidente envolvendo um caminhão na BR-153, em José Bonifácio, na tarde desta quinta-feira, 30. O nome da vítima não foi divulgado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi no km 108 da BR. Um caminhão que transportava madeira teria perdido o controle após uma falha mecânica. Com o ocorrido, o veículo colidiu contra a defensa metálica à margem da rodovia.

Em decorrência da colisão, dois passageiros caíram do veículo, ficaram gravemente feridos e foram socorridos. O motorista do caminhão saiu ileso. Posteriormente, um dos passageiros não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

De acordo com a PRF, não é possível afirmar se a causa da morte foi a queda da carga sobre os passageiros ou se foi o choque contra o pavimento asfáltico.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.