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TRÂNSITO

Motorista perde controle de caminhão, passageiros são arremessados e um deles morre em José Bonifácio

Caminhão carregado com madeira bateu na defensa metálica e passageiros foram jogados para fora do veículo; um deles não resistiu

por Redação
Publicado em 31/07/2026 às 08:36Atualizado em 31/07/2026 às 08:39
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Caminhão após o acidente em José Bonifácio (Colaboração/Leitor)
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Caminhão após o acidente em José Bonifácio (Colaboração/Leitor)
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Um homem morreu após um acidente envolvendo um caminhão na BR-153, em José Bonifácio, na tarde desta quinta-feira, 30. O nome da vítima não foi divulgado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi no km 108 da BR. Um caminhão que transportava madeira teria perdido o controle após uma falha mecânica. Com o ocorrido, o veículo colidiu contra a defensa metálica à margem da rodovia.

Em decorrência da colisão, dois passageiros caíram do veículo, ficaram gravemente feridos e foram socorridos. O motorista do caminhão saiu ileso. Posteriormente, um dos passageiros não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

De acordo com a PRF, não é possível afirmar se a causa da morte foi a queda da carga sobre os passageiros ou se foi o choque contra o pavimento asfáltico.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.