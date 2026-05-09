MORTE
Motorista morre prensado entre caminhão e ônibus em Rio Preto
Veículos estavam estacionados na avenida Arthur Nonato, próximo de um hotel; por circunstâncias ainda a serem apuradas, ele acabou sendo prensado em pé entre a dianteira de seu caminhão e a traseira do ônibus
por Marco Antonio dos Santos
Publicado há 2 horasAtualizado há 2 horas
Um motorista morreu após ser prensado entre o seu caminhão e um ônibus, na madrugada deste sábado, 9, em Rio Preto. Os dois veículos estavam estacionados na avenida Arthur Nonato, próximo de um hotel. O caso foi registrado como morte suspeita.
O caminhoneiro fazia parte de um trio de motoristas ligados a uma rede de transportadora. Ele acordou cedo foi até a calçada para checar as condições de seu caminhão, porque logo após o café da manhã, seguiria viagem.
Por circunstâncias ainda a serem apuradas, ele acabou sendo prensado em pé entre a dianteira de seu caminhão e a traseira do ônibus. Chegou a ser acionado o socorro, mas, quando ele foi retirado, foi constatada a morte.