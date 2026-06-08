Motorista morre em Rio Preto após capotar o carro em estrada de Minas Gerais

Um motorista de 33 anos morreu na madrugada de domingo, 7, no hospital Beneficência Portuguesa em Rio Preto devido a um capotamento em uma estrada entre Iturama (MG) e Ouroeste. A vítima foi ejetada do carro e encontrada inconsciente.

O motorista sofreu traumatismo craniano seguido de parada cardiorrespiratória, que eventualmente evoluiu para óbito.

Em pesquisa aos sistemas da PM, GCM e polícias rodoviárias Estadual e Federal, não foi identificado nenhum acidente de trânsito. Em contato com o padrasto da vítima, ele explicou que o acidente ocorreu na rodovia MG-426 na rotatória de Iturama (MG) sentido Ouroeste (SP). Por volta das 21h de sábado a vítima perdeu o controle da direção do veículo enquanto fazia a rotatória e capotou.







