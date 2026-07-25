Motorista morre após carro derrapar e ser atingido por caminhão na Washington Luís

Um motorista morreu após um acidente envolvendo um carro e um caminhão no quilômetro 395 da rodovia Washington Luís, entre Catiguá e Catanduva, no sentido capital.

Segundo informações da Ecovias Noroeste Paulista, imagens do sistema de monitoramento mostram que um Fiat Uno derrapou e ficou imobilizado sobre as duas faixas de rolamento.

Na sequência, um caminhão que trafegava pelo mesmo sentido não conseguiu perceber o veículo parado na pista e atingiu a lateral do automóvel.

Com o impacto, o carro rodou na pista e foi lançado para a faixa de domínio da rodovia. O motorista, morador de Tabapuã, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes da concessionária, da Polícia Rodoviária e da perícia atenderam a ocorrência.

Após os procedimentos, o caminhão foi liberado e seguiu viagem. Já o carro foi removido para a base da Polícia Rodoviária, em Catanduva.

Durante o atendimento, a faixa da direita, o acostamento e a área zebrada permaneceram interditados.

As causas do acidente serão investigadas.