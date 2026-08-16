Motorista morre após capotar e bater de frente com outro veículo em Rio Preto
Acidente aconteceu na noite de sábado, 15, no km 436,4 da rodovia, em Rio Preto; outro motorista ficou gravemente ferido
Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo dois carros na noite de sábado (15), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto. A colisão aconteceu no km 436,4, no sentido norte da pista.
Segundo o boletim de ocorrência, um Honda Civic trafegava no sentido Rio Preto — Cedral, quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo atravessou o canteiro central, capotou e invadiu a pista contrária, onde bateu de frente com um Volkswagen Gol.
Com o impacto, o motorista do Honda Civic foi projetado para fora do veículo e morreu ainda no local. O óbito foi constatado após a chegada das equipes de atendimento.
O condutor do Gol foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Base de Rio Preto em estado grave. Segundo o registro policial, ele precisou ser intubado antes de ser levado à unidade hospitalar, onde permaneceu internado.
Uma testemunha que presenciou o acidente relatou à Polícia Militar Rodoviária a dinâmica da colisão. A perícia foi acionada e realizou os levantamentos no local, com registro fotográfico. Objetos encontrados na área do acidente também foram recolhidos.