Motorista foge sem prestar socorro após bater em motociclista no Centro de Rio Preto

Um motociclista de 23 anos procurou a Central de Flagrantes de Rio Preto após se envolver em um acidente de trânsito e o motorista do carro fugir do local sem prestar auxílio. A colisão ocorreu por volta das 19h de segunda-feira, 24, na avenida Alberto Andaló, no Centro. O caso foi registrado como omissão de socorro.

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz conduzia uma motocicleta pela faixa da esquerda da avenida, no sentido Centro, quando chegou ao cruzamento com a rua Mirassol.

No mesmo momento, um Volkswagen Gol, que trafegava pela faixa central, teria fechado a passagem do motociclista ao fazer uma conversão à esquerda para entrar na rua Mirassol. Durante a manobra, o carro interceptou a trajetória da moto e os dois veículos bateram.

De acordo com o registro policial, o motorista do Gol não parou após a colisão e deixou o local sem fornecer informações pessoais ou prestar auxílio ao motociclista. Uma mulher que presenciou o acidente foi indicada como testemunha.

O caso foi encaminhado para a unidade policial responsável pela área onde ocorreu o acidente.