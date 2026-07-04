Motorista foge após atropelar grávida no centro de Rio Preto

Uma gestante foi vítima de um atropelamento na região central de Rio Preto na sexta-feira, 3. O caso, que foi registrado na Central de Flagrantes como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e omissão de socorro, porque o motorista fugiu do local sem prestar assistência à vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima caminhava pela rua Pedro Amaral, mas, ao tentar atravessar o cruzamento com a rua Bernardino de Campos, ela foi atingida por um veículo Fiat Uno, de cor branca.

Segundo o relato apresentado à polícia, o condutor realizou uma conversão à direita de forma repentina para acessar a rua Bernardino de Campos, vindo a colidir com a pedestre. Após o impacto, o motorista evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima.

A grávida, que está no quinto mês de gestação, recebeu atendimento de uma equipe de resgate no local e foi encaminhada ao Hospital de Base. Na ocasião, a vítima estava consciente, apresentava lesões físicas na região da cabeça e queixava-se de fortes dores abdominais. Ela também relatou aos policiais a preocupação por não sentir mais o movimento do bebê no ventre.

Após prestar depoimento na Central de Flagrantes, a gestante foi orientada quanto ao prazo decadencial de seis meses para o oferecimento de representação criminal contra o autor do atropelamento. Como o motorista não foi identificado, o caso será encaminhado para a Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto.