Motorista fica ferido ao bater atrás de ônibus estacionado em Rio Preto
Acidente aconteceu na rua da Cidade da Criança
Um motorista ficou ferido após bater o carro que dirigia, um Corsa sedan, na traseira de um ônibus da Prefeitura de Macaubal.
O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 6, na rua Daniel Antônio de Freitas, próximo à entrada da Cidade da Criança.
Segundo informações de testemunhas, o motorista do carro teria desviado de um pedestre e batido atrás do ônibus estacionado.
Com o impacto, o para-brisas do veículo estourou e o airbag do veículo foi acionado.
Sentindo fortes dores no tórax, o homem foi socorrido por viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Resgate (Corpo de Bombeiros).
A informação é de que ele seria levado para avaliação em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.
O trânsito foi interditado para trabalho dos socorristas, mas já foi liberado.