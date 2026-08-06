Motorista fica ferido ao bater atrás de ônibus estacionado em Rio Preto

Um motorista ficou ferido após bater o carro que dirigia, um Corsa sedan, na traseira de um ônibus da Prefeitura de Macaubal.

O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 6, na rua Daniel Antônio de Freitas, próximo à entrada da Cidade da Criança.

Segundo informações de testemunhas, o motorista do carro teria desviado de um pedestre e batido atrás do ônibus estacionado.

Com o impacto, o para-brisas do veículo estourou e o airbag do veículo foi acionado.

Sentindo fortes dores no tórax, o homem foi socorrido por viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Resgate (Corpo de Bombeiros).

A informação é de que ele seria levado para avaliação em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

O trânsito foi interditado para trabalho dos socorristas, mas já foi liberado.