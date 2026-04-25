Motorista embriagado é preso após seu carro derrubar moto com casal na BR-153

Um motorista de 40 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal por embriaguez ao volante e suspeito de ter provocado um acidente após o carro que dirigia atingir uma moto em que estava um casal na rodovia BR-153, próximo ao trevo de José Bonifácio. Os dois estão internados na Santa Casa da cidade com suspeita de fraturas.

Segundo a PRF, o carro atingiu de forma transversal a moto, o que fez com que o condutor perdesse o controle da motocicleta. Ele e a mulher que estavam na garupa caíram violentamente no acostamento da pista. Há suspeita de que ele sofreu traumatismo na clavícula e ela sofreu traumatismo na bacia. Os dois foram encaminhados às pressas para o pronto-socorro da Santa Casa de José Bonifácio.

O teste de etilômetro feito no motorista do carro apontou 1,21 miligramas de álcool no sangue, o que configura embriaguez ao volante. Ele foi detido e encaminhado para o plantão da Polícia Civil em José Bonifácio.

O porta-voz da PRF em São Paulo, Flávio Catarucci, alerta os motoristas sobre o risco de dirigir após ingestão de bebida alcoólica, porque pode reduzir a condição de condução correta dos veículos no trânsito. “Já foi comprovado pela medicina que a presença do álcool no sistema nervoso afeta a percepção de tempo e espaço. Nesta ocorrência, ficou comprovado que o motorista não conseguiu mensurar com exatidão o tempo de aproximação da motocicleta, devido à presença de álcool no organismo, e efetuou o cruzamento da rodovia, causando o acidente.”

Após ser ouvido na delegacia de plantão, o motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, mas foi solto após pagar R$ 2 mil de fiança.