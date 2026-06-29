Motorista embriagado é preso após atropelar dois em calçada de Ubarana

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 29, após atropelar dois jovens de 21 anos que caminhavam pela calçada, em Ubarana.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu após a festa junina promovida em comemoração ao aniversário da cidade.

Após provocar o acidente, o motorista, que dirigia um Pálio, fugiu sem prestar socorro.

Ele foi localizado pelas equipes da Polícia Militar na rodovia BR 153, próximo à entrada de chácaras na cidade.

"As vítimas receberam atendimento médico imediato, sofrendo lesões na cabeça e nas pernas e permanecem sobre atendimento médico na Santa Casa de José Bonifácio", informou a PM.

A ocorrência foi apresentada na delegacia de José Bonifácio onde o motorista permaneceu à disposição da justiça. Ele passará por audiência de custódia ainda nesta segunda-feira.