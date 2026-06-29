Motorista embriagado é preso após atropelar dois em calçada de Ubarana
Ele fugiu do local do acidente, mas foi localizado pela Polícia Militar
Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 29, após atropelar dois jovens de 21 anos que caminhavam pela calçada, em Ubarana.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu após a festa junina promovida em comemoração ao aniversário da cidade.
Após provocar o acidente, o motorista, que dirigia um Pálio, fugiu sem prestar socorro.
Ele foi localizado pelas equipes da Polícia Militar na rodovia BR 153, próximo à entrada de chácaras na cidade.
"As vítimas receberam atendimento médico imediato, sofrendo lesões na cabeça e nas pernas e permanecem sobre atendimento médico na Santa Casa de José Bonifácio", informou a PM.
A ocorrência foi apresentada na delegacia de José Bonifácio onde o motorista permaneceu à disposição da justiça. Ele passará por audiência de custódia ainda nesta segunda-feira.