Motorista embriagado bate em poste e deixa passageira ferida em Rio Preto

Um motorista embriagado bateu o carro contra um poste e deixou uma passageira ferida na madrugada desta terça-feira, 30, no bairro Jardim Marajó, em Rio Preto. Após o acidente, ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, teve o veículo apreendido e foi encaminhado para exame de alcoolemia. O caso é investigado como embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais faziam patrulhamento quando encontraram um GM Celta colidido contra um poste no cruzamento das avenidas Valdomiro Lopes da Silva e Atílio Capelo.

Aos guardas municipais, o motorista teria admitido ter ingerido cerca de seis latas de bebida alcoólica durante uma confraternização em um bar. Ele afirmou que perdeu o controle da direção ao retornar para casa e levantou a hipótese de falha mecânica ou estouro de pneu.

Com o impacto, a passageira sofreu ferimento na cabeça. Ela foi socorrida e levada ao Hospital de Base, onde permaneceu em estado estável.

O veículo estava com o licenciamento vencido e foi apreendido. O condutor passou por coleta de sangue para exame de alcoolemia e foi liberado após prestar depoimento.

O caso foi registrado como embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A vítima foi orientada sobre o prazo de seis meses para representar criminalmente contra o motorista.