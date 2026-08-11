Motorista embriagado bate em dois carros estacionados em Rio Preto
Um motorista de 37 anos, com CNH vencida desde 2022, foi detido pela GCM após colidir contra dois veículos estacionados
Um motorista de 37 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) na noite desta segunda-feira, 10, após bater em dois veículos estacionados em Rio Preto. Os guardas constataram que ele estava sob efeito de álcool e que sua CNH estava vencida desde 2022.
A Guarda Civil Municipal foi acionada para atender a ocorrência na rua Toríbio Arroyo Valério. A GCM constatou que um Nissan Versa havia colidido contra um Fiat Tempra e um Fiat Tipo, ambos estacionados.
Os guardas notaram que o condutor responsável pela colisão "apresentava sinais visíveis de embriaguez". Também verificaram que estava com a CNH vencida desde 2022.
O acidente não resultou em vítimas, apenas danos materiais nos veículos.
O condutor aceitou realizar exames de sangue para verificar a concentração de álcool no sangue. Ele foi encaminhado à UPA Tangará.
O motorista foi enquadrado no crime de embriaguez ao volante. O caso deve ser investigado pelas autoridades.