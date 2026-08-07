Motorista é indiciado por acidente que matou jovem carbonizado em Ibirá

A Polícia Civil concluiu, nesta quarta-feira, 5, o inquérito que investigava o acidente que matou um jovem carbonizado e feriu outros quatro no dia 29 de agosto de 2025 na rodovia Roberto Mário Perosa. A colisão envolveu uma Chevrolet S10 e um Toyota Corolla

Segundo a investigação, o motorista da S10 estava alcoolizado enquanto conduzia o veiculo, assumindo o risco de matar. Já na rodovia, ele realizou uma ultrapassagem perigosa em um trecho de pouca visibilidade. Durante a manobra, o motorista invadiu a contramão e bateu de frente com o Corolla que transportava 5 pessoas.

A colisão causou um incêndio no Toyota. Jonathan Ribeiro Silva, motorista do carro, ficou preso no veículo. O laudo necroscópico apontou que o jovem ainda estava vivo no momento do incêndio, indicando que ele não morreu pelo impacto, mas sim pelas chamas.

Conforme o delegado Matheus Henrique Nogueira Costa, o investigado já tinha histórico de manobras perigosas no trevo Uchoa-Ibirá.

De acordo com a apuração, o motorista da S10 recusou-se a fazer o bafômetro e deixou o local após a colisão. Foi localizado cerca de 500 metros adiante pela Polícia Militar.

O suspeito foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio qualificado por meio cruel e lesão corporal grave, ambos com dolo eventual.

Com a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado ao Ministério Público, que irá analisar e decidir se oferece denúncia à Justiça.