Motorista é flagrado durante descarte irregular próximo à Fazendinha em Rio Preto

Uma equipe da Secretaria de Serviços Gerais de Rio Preto flagrou na manhã de sábado, 25, o descarte irregular de resíduos em uma área pública próxima à Fazendinha — local destinado ao armazenamento de resíduos verdes recolhidos nos pontos de apoio do município.

Durante a ação, os servidores surpreenderam o motorista de um caminhão e seu ajudante enquanto despejavam no local uma substância espessa, com forte odor, semelhante a resíduos de esgoto provenientes de cozinhas e banheiros. A origem exata do material ainda será apurada.

Ao serem abordados, os envolvidos se recusaram a apresentar documentação e a informar a procedência do material. A Guarda Civil Municipal foi acionada, porém, antes da chegada da equipe, os suspeitos deixaram o local com o veículo.

A placa do caminhão foi anotada pelos servidores, e as informações da ocorrência já foram encaminhadas ao setor de fiscalização, que adotará as medidas punitivas, incluindo a autuação dos responsáveis.

A Prefeitura reforça que o descarte irregular de lixo é uma infração sujeita a multas que podem chegar a R$ 8 mil, conforme a gravidade e a reincidência. Além das penalidades administrativas, a prática também pode configurar crime ambiental, especialmente quando há indícios de risco de contaminação do solo e do meio ambiente.

A orientação é para que a população utilize qualquer um dos 14 pontos de apoio de Rio Preto preparados para receber o descarte regular de resíduos, contribuindo para a preservação dos espaços públicos e a saúde coletiva.