Motorista é detido na Washington Luís, suspeito de cheirar cola ao volante

Um motorista foi conduzido à delegacia na tarde de sexta-feira, 24, após ser flagrado dirigindo de forma perigosa no km 436 da rodovia Washington Luís, em Rio Preto. Durante patrulhamento, os policiais notaram um Fiat Bravo branco trafegando em velocidade muito baixa e alternando entre as faixas, levantando suspeita de pane mecânica ou problemas com o motorista.

Na abordagem, o condutor inicialmente se recusou a abaixar o vidro. Ainda assim, os policiais perceberam que ele utilizava uma lata para inalar uma substância. Após insistência, o motorista parou o carro no acostamento.

Com apoio de outras viaturas, o homem admitiu que fazia uso de cola de sapateiros como entorpecente. De acordo com o registro, ele apresentava sinais de alteração, dificuldade para falar e não tinha condições de dirigir com segurança. O teste do bafômetro deu negativo para consumo de álcool.

No local, foram apreendidos um frasco de cola e uma lata de cerveja vazia. O veículo foi liberado para outra pessoa indicada pelo motorista.

O motorista foi levado à Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão decidiu não o autuar por embriaguez ao volante, já que o exame não apontou ingestão de álcool e não houve comprovação imediata de que a substância inalada se enquadre como droga que cause dependência, conforme exige a legislação.

O caso foi registrado e será encaminhado para investigação, com possível perícia no material apreendido.