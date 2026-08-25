Motorista é demitido após dirigir caminhão da Prefeitura de Rio Preto com o pé

Um motorista terceirizado que prestava serviços à Prefeitura de Rio Preto foi desligado após viralizar nas redes sociais e em grupos de WhatsApp um vídeo no qual ele aparece cometendo uma série de infrações de trânsito, entre elas dirigir um caminhão do município com os pés.

O condutor era contratado por uma empresa terceirizada que fornece mão de obra à Secretaria Municipal de Serviços Gerais. Pelas imagens, o caminhão trafega pela avenida Noé Gonçalves de Souza, próximo ao bairro Parque das Flores, em direção à avenida Domingos Falavina, duas importantes e movimentadas vias da zona Norte da cidade.

No vídeo, também é possível ouvir outro funcionário, que estava na cabine e gravava a cena, alertar em tom de brincadeira o motorista após o caminhão quase colidir com outro veículo que trafegava pelo trecho.

Por meio de nota, a Prefeitura informou que, assim que tomou conhecimento das imagens, adotou as providências cabíveis junto à empresa responsável pelo fornecimento do posto de serviço.

“O trabalhador envolvido é servidor terceirizado e, diante da conduta registrada nas imagens, a Prefeitura solicitou à empresa sua substituição”, informou trecho da nota.

A Administração Municipal reforçou que não compactua com condutas que coloquem em risco a segurança no trânsito e a integridade das pessoas.

O outro funcionário que estava na cabine e gravou as imagens está sendo identificado para que também seja desligado imediatamente.