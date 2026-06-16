Motorista de aplicativo tem carro roubado por trio durante corrida em José Bonifácio

Um motorista de aplicativo teve o carro roubado por três homens durante uma corrida na BR-153, na saída de José Bonifácio, na manhã de terça-feira, 16.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, três pessoas solicitaram um carro de aplicativo em José Bonifácio com destino a Ubarana. O assalto foi anunciado na saída da cidade para a BR-153, momento em que os criminosos abandonaram o motorista do carro e fugiram sentido a Ubarana. A Polícia Militar foi acionada e passou a realizar o acompanhamento do carro ocupado pelos suspeitos.

Ao entrar em Ubarana, o condutor do veículo roubado perdeu o controle da direção e colidiu contra um muro.

O motorista vítima do assalto não sofreu ferimentos e a ocorrência será apresentada pela PRF em conjunto com a PM de José Bonifácio.