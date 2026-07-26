Motorista bêbado é preso após bater em viatura do Corpo de Bombeiros em Rio Preto

Um motorista de 59 anos foi preso em flagrante na tarde deste sábado, 25, no bairro Vila Toninho, após colidir o carro que dirigia em uma viatura do Corpo de Bombeiros. A equipe atendia outra ocorrência de acidente de trânsito.

O caso aconteceu por volta das 17h30 na rua João Urias Gomes.

Os agentes socorriam um motociclista que havia sofrido acidente no trecho quando foram surpreendidos pela batida de uma Saveiro contra a parte frontal da Unidade de Resgate (UR).

Segundo os Bombeiros, os sinais luminosos da viatura estavam acionados e o trecho estava isolado com cones - conforme norma de segurança.

Em contato com o motorista, foi constatado que ele tinha sinais visíveis de embriaguez - suspeita que foi comprovada com o teste do bafômetro.

Ele teve o carro apreendido, foi autuado em R$ 2.934, 70 e foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde recebeu voz de prisão.

A delegada plantonista fixou o valor da fiança em R$ 6 mil, mas a quantia não foi paga. O homem será submetido a audiência de custódia neste domingo, 26.

Outro caso

Durante a madrugada de domingo, 26, uma engenheira de 49 anos também foi detida por embriaguez ao volante após bater o carro que dirigia, uma Meriva, contra um Golf estacionado na avenida Murchid Homsi.

O acidente aconteceu por volta das 3h, na região das lanchonetes noturnas.

A mulher admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a soprar o bafômetro.

Na delegacia, ela concordou em ceder amostra de sangue para exame de dosagem alcoólica. Após ser conduzida à UPA Tangará, ela foi liberada.

O carro foi entregue à irmã.