Motociclista sofre fratura grave após acidente em cruzamento em Rio Preto
Colisão aconteceu no cruzamento da avenida Benedito Rodrigues Lisboa com a rua Antônio Maria Carvalho
Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito na manhã de quinta-feira, 7, no bairro São Francisco. A colisão aconteceu no cruzamento da avenida Benedito Rodrigues Lisboa com a rua Antônio Maria Carvalho.
Segundo a Polícia Militar, a condutora de um VW/Novo Polo branco parou no local sinalizado com placa de parada obrigatória, mas, ao avançar para atravessar a via, acabou atingindo uma motocicleta Honda/CG 125 Titan ES verde, que trafegava pela preferencial.
Com o impacto, o motociclista sofreu fratura na perna esquerda, na região da tíbia. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base.
A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A vítima foi orientada sobre o prazo de seis meses para eventual representação criminal.