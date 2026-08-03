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TRÂNSITO

Motociclista sem CNH sofre fratura após acidente com carro em Rio Preto

Condutor sofreu uma fratura exposta no antebraço esquerdo e foi levado ao Hospital de Base

por Gustavo Terao
Publicado em 03/08/2026 às 10:50Atualizado em 03/08/2026 às 10:56
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Um motociclista ficou ferido após se envolver em acidente com um carro na madrugada deste domingo, 2, na avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, a condutora de um carro aguardava o semáforo para fazer a conversão à esquerda em direção à rua Jordão Reis. Quando abriu o sinal e ela iniciou a manobra, a motocicleta atingiu a lateral do carro.

O motociclista foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital de Base antes de a Polícia Militar chegar ao local. No hospital, ele informou que seguia pela avenida e que não se recordava do momento do acidente.

Ainda conforme os registros policiais, os militares constataram que o motociclista não possuía CNH. O relatório médico apontou que ele sofreu uma fratura exposta no antebraço esquerdo.

Os veículos envolvidos foram liberados. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e deve ser apurado pela Polícia Civil.