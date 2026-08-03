Motociclista sem CNH sofre fratura após acidente com carro em Rio Preto
Condutor sofreu uma fratura exposta no antebraço esquerdo e foi levado ao Hospital de Base
Um motociclista ficou ferido após se envolver em acidente com um carro na madrugada deste domingo, 2, na avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto, em Rio Preto.
Segundo o boletim de ocorrência, a condutora de um carro aguardava o semáforo para fazer a conversão à esquerda em direção à rua Jordão Reis. Quando abriu o sinal e ela iniciou a manobra, a motocicleta atingiu a lateral do carro.
O motociclista foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital de Base antes de a Polícia Militar chegar ao local. No hospital, ele informou que seguia pela avenida e que não se recordava do momento do acidente.
Ainda conforme os registros policiais, os militares constataram que o motociclista não possuía CNH. O relatório médico apontou que ele sofreu uma fratura exposta no antebraço esquerdo.
Os veículos envolvidos foram liberados. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e deve ser apurado pela Polícia Civil.