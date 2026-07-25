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REGIÃO

Motociclista morre em colisão com carro na rodovia entre Rio Preto e Ipiguá

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao asfalto e sofreu múltiplas fraturas

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 25/07/2026 às 12:38Atualizado em 25/07/2026 às 12:51
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Colisão entre carro e moto causou morte de motociclista (Reprodução)
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Colisão entre carro e moto causou morte de motociclista (Reprodução)
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Um motociclista de 38 anos morreu na manhã deste sábado, 25, após uma colisão frontal com um carro na rodovia Délcio Custódio da Silva, entre Rio Preto e Ipiguá.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima pilotava a moto no sentido Rio Preto–Ipiguá e seguia para o conjunto habitacional Vida Nova após sair do trabalho. Em determinado momento, ao passar por uma lombada na pista, teria perdido o controle do veículo, invadido a faixa contrária e colidido de frente com o automóvel.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao asfalto e sofreu múltiplas fraturas. Ele morreu no local do acidente. O motorista do carro não se feriu.

A perícia foi acionada para apurar as causas do acidente. Após os trabalhos no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto. Não há informações sobre velório e sepultamento.

(Colaborou Dandara Caroline)