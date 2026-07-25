Motociclista morre em colisão com carro na rodovia entre Rio Preto e Ipiguá
Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao asfalto e sofreu múltiplas fraturas
Um motociclista de 38 anos morreu na manhã deste sábado, 25, após uma colisão frontal com um carro na rodovia Délcio Custódio da Silva, entre Rio Preto e Ipiguá.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima pilotava a moto no sentido Rio Preto–Ipiguá e seguia para o conjunto habitacional Vida Nova após sair do trabalho. Em determinado momento, ao passar por uma lombada na pista, teria perdido o controle do veículo, invadido a faixa contrária e colidido de frente com o automóvel.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao asfalto e sofreu múltiplas fraturas. Ele morreu no local do acidente. O motorista do carro não se feriu.
A perícia foi acionada para apurar as causas do acidente. Após os trabalhos no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto. Não há informações sobre velório e sepultamento.
(Colaborou Dandara Caroline)